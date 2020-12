En fin de contrat en juin prochain, le défenseur polyvalent David Alaba (28 ans, 12 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) se rapproche sérieusement d'un départ libre du Bayern Munich. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, l'international autrichien se retrouve logiquement courtisé par tous les cadors européens. Mais selon les informations du média The Athletic, le Real Madrid s'impose comme le grand favori sur ce dossier. En effet, avec la situation contractuelle du Munichois, les Merengue sont prêts à lui garantir un salaire important pour parvenir à le récupérer l'été prochain. Pour rappel, Alaba a toujours affiché une préférence pour la Liga dans l'hypothèse d'un départ du Bayern et la piste menant au Real semble donc crédible.