Avec le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, le club madrilène serait toujours sur les traces de Sadio Mané qui rayonne sous les couleurs de Liverpool. Ce n’est un secret pour personne, l’entraineur français apprécie fortement son profil. Le Real Madrid a déjà tenté d’arracher le buteur sénégalais des serres de Liverpool. «Il a remporté la Ligue des champions la saison dernière et il a la chance d’aller à Madrid. Pour moi, je pense toujours que le Real est le meilleur et Sadio Mané devrait sérieusement penser à cette offre», a révélé Saee Seck, président de la Fédération sénégalaise de football lors d’une interview accordée à Daily Mail. Seulement, cette «offre» madrilène n’ira pas loin. Puisque Sadio Mané n’a pas bougé de Liverpool durant le mercato. Et les Reds n’ont pas l’intention de libérer leur attaquant. Mieux, ils souhaitent le conserver le plus longtemps possible. Selon les informations de la Gazetta Dello Sport, les dirigeants britanniques souhaiteraient prolonger le bail de Sadio Mané de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025. Un renouvellement de bail avec un juteux salaire à la clé. Une manœuvre visant à dissuader les ardeurs du géant madrilène.