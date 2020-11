L’histoire entre David Alaba et le Bayern Munich semble toucher à sa fin. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur semble avoir des exigences trop élevées pour prolonger. Le champion d’Allemagne et d’Europe a retiré son offre face aux prétentions de l’Autrichien. Le divorce se dessine et on apprend dans la presse européenne que les cadors du continent sont déjà à l’affût, puisque selon AS, le Real Madrid s’intéresse au joueur de 28 ans. Sa polyvalence et son expérience sont des éléments convaincants pour les Merengue, qui ne seront évidemment pas seuls dans ce dossier. À noter que le défenseur gauche repositionné dans l’axe sera donc libre de s’engager avec le club de son choix à l’issue de cette saison. Un transfert lors du mercato hivernal serait donc une option pour le club allemand, afin d’obtenir des indemnités pour son départ.