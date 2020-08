Les responsables du MC Alger ont beaucoup de soucis sur le plan financier, pour, d'une part, régler la deuxième tranche des salaires des joueurs et, d'autre part, la problématique des joueurs dont la direction veut résilier les contrats. Ceci sans oublier les nouveaux éléments en négociations pour un éventuel recrutement au sein des Vert et Rouge et ceux visés par la suite. Justement, à propos des nouveaux joueurs ciblés, il y a lieu de noter qu'aux dernières nouvelles, les responsables de l'équipe sont en négociation avec le latéral droit Mokhtar Belkhiter. Là, il est utile de rappeler qu'après avoir démenti le non-renouvellement du contrat de Hachoud, ce dernier serait en négociations avec pas moins de trois clubs: le CS Constantine, le CR Belouizdad et enfin le MC Oran. Cela se passe au moment où le coach, Nabil Neghiz, a fait machine arrière pour prolonger Hachoud, Ainsi, les dirigeants ciblent alors un latéral droit de qualité, ce qui explique les négociations entre la direction du club et l'ancien latéral du Club Africain, Mokhtar Belkhiter. Or, il se trouve qu'on parle également de Belkhiter au sein du MC Oran avec le nouveau président, Mehiaoui. Mais, aux dernières nouvelles sur ce sujet, une source assure que l'agent du joueur a rencontré les dirigeants du MCA dernièrement et que les discussions entre les deux parties vont bon train, dans la mesure où le joueur concerné est vraiment intéressé par l'idée de retrouver une compétition africaine, ce qui pourrait se concrétiser avec le Mouloudia d'Alger justement. Pour le moment, le joueur n'a pas encore répondu à la dernière proposition des responsables des Vert et Rouge, ce qui explique, d'autre part, que les dirigeants du MCA prévoient un autre joueur, à savoir le joueur Guemroud libre de tout engagement par rapport à son club vu que la CRL lui a donné gain de cause. Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de noter que le latéral gauche de l'équipe, Belkacem Brahimi, veut être rapidement fixé sur son avenir compte tenu du fait que le coach, Neghiz, lui préfère largement Lamara, à ce poste. Le joueur veut donc récupérer sa lettre de libération pour rejoindre un nouveau club, dont le NAHD avec lequel il est en négociation sachant qu'il ne sera pas titulaire avec Neghiz, au cas où il restera au sein des Vert et Rouge. D'autre part, l'on évoque aussi des négociations avec le gardien de but Salhi si celles avec Zemmamouche ne sont pas fructueuses. Abdelkader Salhi, qui est libre de tout engagement, a déjà fait savoir que le MCA était la meilleure option pour lui, mais il n'a pas trouvé de terrain d'entente sur le volet financier. Enfin, on parle également de l'attaquant de l'ESS, Bouguelmouna qui est bien ciblé par la direction des Vert et Rouge. Celui-ci est attendu à Alger pour d'éventuelles discussions sur son probable recrutement. À noter que Nabil Neghiz refuse de livrer la liste des joueurs appelés à quitter le club.