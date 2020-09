Le WA Tlemcen, nouveau promu en Ligue 1 professionnelle de football, est passé à la vitesse supérieure en matière de recrutement en engageant pas moins de six joueurs depuis mercredi dernier, a-t-on appris de la direction de cette formation de l’Ouest du pays. Sentant le besoin de renforcer son effectif pour faire bonne figure dans le palier supérieur, le club des Zianides a lancé son opération de recrutement par l’arrivée de Belalam et Amiri, deux milieux de terrain qui évoluaient la saison passée à l’Olympique Médéa et au RC Arba respectivement. Le club des Zianides, qui retrouve l’élite après 7 ans au purgatoire, a poursuivi dans sa lancée en faisant signer quatre autres joueurs. Il s’agit des deux latéraux gauches, Ibouziden et Bencheikh (AS Aïn M’lila et ASM Oran), l’attaquant Belaribi (ASM Oran), et le milieu de terrain Zenasni (JSM Béjaïa). Le club, présidé par Nacerddine Souleyman, ne compte pas se contenter de ces joueurs, car il a également engagé des contacts avec d’autres éléments, à l’image de Kheïraoui (USM Alger), Sidhoum (NA Hussein Dey), Khiat (ES Sétif), et Aïchi (CS Constantine), souligne-t-on de même source. Dans le même registre, la direction du WAT a promu trois jeunes de la réserve en équipe première, et qui sont : le gardien de but Bendadou, et les deux joueurs de champ, Smahi et Benhmida. Faisant face à des problèmes financiers « énormes », la direction du WAT n’entend pas offrir des salaires dépassant les

800 000 DA à ses nouvelles recrues, avait prévenu, le président du club. Le WAT, qui a renouvelé sa confiance à l’entraîneur Aziz Abbès, a fixé au 1er octobre prochain l’entame de la préparation de la nouvelle saison, dont le coup d’envoi sera donné le 20 novembre, rappelle-t-on.