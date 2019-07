L’USM Bel-Abbès, en butte à des difficultés énormes pour remettre de l’ordre dans la maison, en prévision de la prochaine édition du championnat de Ligue 1 de football, a lancé à grande vitesse son opération de recrutement, a-t-on appris jeudi dernier de sa direction. Il a fallu néanmoins convaincre le président démissionnaire, Abdelghani El Hennani, de revenir à de meilleurs sentiments pour chapeauter provisoirement le club jusqu’à la fin du mois de septembre prochain afin que le calme revienne au sein de la formation-phare de la Mékerra. Cela a permis de lancer avec un rythme élevé l’opération de recrutement et dissiper un tant soit peu les craintes des fans qui assistaient, impuissants, à un départ en cascade des meilleurs joueurs de leur équipe.

En l’espace de quelques jours, la direction de l’USMBA a réussi à engager pas moins de six nouveaux joueurs. Il s’agit de Harchaoui (ex-CR Belouizdad), Morceli (ex-MC Alger), Hamza (ex-ES Mostaganem), Koulkhir et Boulaouidet (ex-JS Saoura) et Gharbi (ex-MC Oran). L’opération de recrutement se poursuivra dans les prochains jours, même si le club éprouve des difficultés à engager les joueurs ciblés en raison de la crise financière qui le secoue depuis l’exercice écoulé, a-t-on encore précisé.

En revanche, l’effectif d’El Khadra qu’entraîne Sid Ahmed Slimani, l’architecte du maintien réussi in extrémis la saison dernière, a connu jusque-là le départ de plusieurs cadres, à l’image de Khali, Bounoua, Tabti, Khedaïria, Belahouel et Benayada.