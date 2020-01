N’allez pas leur dire que ce revers en rappelle d’autres. Ils n’ont pas tort : entre une Supercoupe d’Espagne dénaturée et exportée en Arabie saoudite et la Ligue des champions, il y a un monde d’écart. Mais quand même. Dans la manière dont le Barça s’est fait retourner jeudi par l’Atletico, il y a des similitudes. De quoi réanimer les fantômes de la Roma et Liverpool ? Lionel Messi, lui, ne veut pas y croire : « Cela n’a rien à voir avec ces matchs, a commenté la Pulga en zone mixte. Malgré le résultat, on a fait un grand match. Après une longue pause, on a eu de super sensations avec l’impression de dominer mais les 10 dernières minutes nous ont échappé. » Cette défaite en Supercoupe espagnole n’aura aucune incidence sur le bilan de la saison blaugrana tant la C1 et la Liga auront une place à part. Mais ce revers n’a pas fait taire les critiques autour du cas Ernesto Valverde, déjà plus appuyées après le triste Clasico de mi-décembre (0-0). Sentant l’ambiance naissante autour de son coach, Messi s’est mouillé. « On a confiance en lui, a-t-il expliqué. On va continuer à travailler pour s’amélior. » Luis Suarez, dans une entreprise de sauvetage médiatique, a complété le tableau : « Ce n’est pas la faute de l’entraîneur », a surenchéri l’Uruguayen. Présent en Arabie saoudite, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du club culé, a lui aussi tenu à endiguer d’office la vague anti-Valverde. « Les rumeurs de renvoi de Valverde ? Il n’y a rien de tout ça », a-t-il expliqué. Hier, pourtant, la tonalité de la presse espagnole n’est pas sur la même ligne que les stars barcelonaises. « Le Barça de Valverde se suicide à nouveau », titre Sport dans un éditorial musclé. C’est finalement Marca qui a le mieux cerné la situation : « Barça - Valverde, un mariage de convenance jusqu’à cet été.» En fin de contrat en juin 2020, le coach barcelonais sait que sa cote a chuté. Mais le renvoyer maintenant n’aurait aucun sens, d’autant que le vestiaire continue de le soutenir. Et qu’il faudrait désormais un exploit pour espérer rester en poste après l’été. Autrement dit : Valverde sera, sauf énorme surprise, au volant de la voiture catalane jusqu’à la fin de saison. Reste à savoir sa destination.

Milan AC

Le départ de Piatek vers Tottenham bouclé ?

Confronté à l’absence de son buteur Harry Kane jusqu’en avril, Tottenham a décidé de miser sur Krzysztof Piatek (24 ans, 19 matchs et 4 buts en Série A cette saison) pour le remplacer. Selon The Sun, l’affaire est bien engagée puisque les Spurs ont trouvé un accord avec le Milan AC pour un transfert de 28 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Le Polonais devrait passer sa visite médicale dans les prochaines 48 heures avant de s’engager avec le club londonien. Arrivé au Milan AC il y a un an pour un montant estimé à 35 millions d’euros, l’ancien joueur du Genoa a effectué six premiers mois très intéressants en marquant 11 buts en 21 matchs. La première partie de son exercice 2019-2020 a été plus compliquée et l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic risque de compromettre son temps de jeu en Lombardie.

Chelsea

Giroud est d’accord avec l’Inter

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud cherche un nouveau club cet hiver pour jouer plus durant la seconde partie de saison et conserver ses chances de disputer l’Euro 2020 avec l’équipe de France. Depuis plusieurs semaines, l’Inter Milan est annoncé comme sa destination prioritaire. Hier, Sky Sport Italia confirme la tendance et annonce un accord entre l’attaquant français et le club italien pour un contrat de deux ans et demi. L’Inter doit désormais s’entendre avec Chelsea sur le prix du transfert. Les Blues réclament entre 8 et 10 millions d’euros, tandis que les Nerazzurri ne veulent pas dépenser plus de 5 millions d’euros. Un petit effort des deux parties devrait permettre de boucler cette opération.



Bayern Munich

Le club va patienter pour Sané

Toujours sur le flanc en raison d’une grave blessure à un genou survenue au mois d’août, Leroy Sané (23 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) ne bougera pas cet hiver. En effet, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a repoussé la possibilité d’une offre cet hiver pour l’ailier de Manchester City. « Non, ce n’est pas un sujet pour cet hiver », a indiqué l’ex-international bosnien. Une position logique de la part du club allemand, qui devrait revenir à la charge à l’intersaison. Pour rappel, Sané, qui désire rejoindre la Bavière, refuse de prolonger son contrat, qui expire en juin 2021.

PSG

Cavani parti pour rester

Ces derniers jours, l’avenir d’Edinson Cavani ne cesse de faire parler. Il faut dire que le contrat du Matador arrive à échéance en juin prochain et compte tenu de sa situation actuelle au PSG, qui a vu Mauro Icardi s’imposer à la pointe de l’attaque parisienne, un départ cet hiver vers l’Atletico de Madrid a été évoqué. Mais très clairement, la tendance n’est pas un transfert en janvier. En effet, Télé Madrid a contacté l’entourage proche d’Edinson Cavani qui assure qu’il n’y a aucun accord avec l’Atletico de Madrid et que les chances d’un départ cet hiver sont de 1%. D’autre part, le Matador n’aurait pas encore écarté la possibilité de prolonger au PSG, tant cela semble bien délicat à imaginer, compte tenu de l’émergence de Mauro Icardi. Quoi qu’il en soit, Cavani devrait bien rester au PSG cet hiver.

Real Madrid

Comment faire partir Bale ?

« Gareth Bale n’ira nulle part, cet hiver et l’été prochain, il est très peu probable qu’il parte. » Jonathan Barnett a été très clair, un départ de Gareth Bale n’est clairement pas à l’ordre du jour. Toutefois, du côté du Real Madrid, la version n’est pas forcément la même. En effet, selon les informations du Telegraph, les Merengue chercheraient toujours à se séparer du Gallois lors du prochain mercato estival. Pour cela, il faudra trouver un preneur et c’est là que le dossier Bale pourrait se compliquer. Selon le média britannique, le Real Madrid craindrait de ne pas trouver un club qui paiera pour recruter Gareth Bale. Lâcher le Gallois sera alors très compliqué, mais une solution se présente tout de même aux Merengue. En effet, si la Casa Blanca veut vraiment ne plus voir Bale la saison prochaine, l’idée serait alors de mettre un terme à son contrat et le laisser ainsi libre de rejoindre le club de son choix. Faut-il s’attendre à voir ce scénario pour l’avenir de Bale ? Réponse l’été prochain.



Atletico Madrid

Lemar proposé à Chelsea

Thomas Lemar (24 ans) aurait été proposé à Chelsea, ces derniers jours. Selon les éléments relayés par The Evening Standard, l’international français a été proposé aux Blues, en vue d’un possible prêt ou transfert, cet hiver. Et le club londonien pourrait passer à l’action. Refroidi par les exigences de Crystal Palace pour Wilfried Zaha (80 millions d’euros), il serait emballé à l’idée d’un prêt de l’ancien monégasque. Une transaction temporaire pourrait être conclue pour 5 millions d’euros, mais l’Atletico Madrid ne désespèrerait pas de le transférer définitivement pour 50 millions d’euros. Peu convaincant, Lemar n’a pas inscrit le moindre but en 15 apparitions en Liga, cette saison.