L'apparition du nouveau coronavirus aurait-elle entraîné une recrudescence de matchs truqués? C'est en tout cas ce que semble indiquer l'augmentation du nombre d'alertes sur le premier trimestre 2020 qui s'élève à 38 soit presque le double que l'année 2019 sur la même période qui en avait eu 21. La Tennis Unit Intégrity (TIU) qui a publié ces chiffres sur son site internet précise cependant que le nombre d'alertes au premier trimestre 2019 était au plus bas depuis le début de la surveillance en 2015. Néanmoins l'organisation lie cette augmentation avec le début de l'épidémie de Covid-19 qui faisait déjà rage en Asie et avait entraîné l'annulation de plusieurs tournois. Il semblerait donc que les parieurs peu scrupuleux soient prévoyants et auraient anticipé le manque à gagner dû à une interruption du circuit. Tout comme certains joueurs, tel que Benoît Paire, les parieurs doivent espérer une reprise du circuit au plus vite.