Le président de la Commission médicale de la fédération algérienne de football (FAF) Djamel-Eddine Damerdji, a relevé la «complexité» d'une retour à la compétition footballistique, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, tout en insistant sur la nécessité de prendre des mesures «encore plus rigoureuses», a indiqué, hier, l'instance fédérale. «Le président de la Commission médicale fédérale a rappelé toutes les mesures prises jusqu'ici par le ministère de la Santé, et de la FAF ainsi que de la LFP pour gérer cette situation de pandémie, en s'appuyant sur tous les documents et protocoles (Ministère de la santé, OMS, Fifa, CAF), mais également la complexité d'un retour aux activités qui devra être régi par des mesures encore plus rigoureuses et une coordination intersectorielle sans faille», a indiqué la FAF dans son relevé des conclusions de la dernière réunion du BF tenue dimanche par vidéoconférence.