Auteur d'une saison pleine avec la Real Sociedad, Martin Odegaard pourrait bien retourner au Real Madrid à la fin de son prêt. Mais la pépite norvégienne a-t-elle vraiment une carte à jouer dans l'entrejeu déjà bien rempli de Zinédine Zidane? Entre Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde et même Isco, le milieu de terrain de 21 ans pourrait avoir une grande difficulté à se frayer un chemin. Ainsi, Odegaard aurait pris une grande décision quant à son avenir. Selon les informations d'Ok Diario, Martin Odegaard aurait conclu un accord verbal avec les dirigeants de la Real Sociedad pour rester un an de plus dans le club espagnol. Le jeune norvégien peut effectivement prolonger son prêt d'une saison comme le stipule son contrat signé le 5 juillet dernier. Zinedine Zidane donnera-t-il son feu vert? Ce n'est pas certain.