Cette fois, il n’y a pas de doute : il est bien de retour à son meilleur niveau. Ceux qui avaient enterré trop vite Hilal Soudani, suite à sa longue période d’indisponibilité, vont devoir revoir ravaler leurs jugements. Non seulement le natif de Chlef est encore bon pour le haut niveau, malgré les pépins subis, mais il est même presque plus performant que jamais. Son équipe a atomisé, dimanche, l’Asteras Tripolis (5-0) avec trois passe décisives de l’Algérien. Avec cette victoire avec la manière l’Olympiacos reste en tête de la Super League à égalité avec le PAOK mais avec une différence de but favorable. Le Fennec en a encore sous la semelle et avec la formation de Pirée, il a peut-être trouvé l’endroit idéal pour donner un nouvel élan à sa carrière.