D’après le quotidien espagnol, Marcelo, a été approché par les dirigeants du club turinois. Ces derniers ont souhaité savoir si le Brésilien pourrait se laisser tenter par un nouveau défi en Italie. Et cette année, contrairement aux précédentes, le latéral a accepté de les écouter et discuter avec eux. La Juve a cherché à sonder les envies du joueur avant d’entamer d’éventuelles négociations. Et un problème s’est vite posé, le salaire de Marcelo à Madrid (8 millions d’euros net par saison), sur lequel les Bianconeri ne sont pas près de s’aligner et que le joueur ne compte évidemment pas revoir à la baisse. Les retrouvailles entre le défenseur de 32 ans et son ami Cristiano Ronaldo vont encore devoir attendre...