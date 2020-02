Ce fut poussif mais l’essentiel a été assuré pour les joueurs de Zinedine Zidane face à l’Atletico Madrid (1-0) ce samedi. En conférence de presse après la rencontre, relayée par Real-France, l’entraîneur du Real Madrid a félicité ses troupes et a assumé l’entière responsabilité de la première mi-temps difficile :«On est tous très heureux. C’est ce qu’on voulait. La première mi-temps a été compliquée, notre adversaire a fait un bon match. On a été meilleur en seconde mi-temps, avec une autre attitude et plus d’intensité. La responsabilité de la première mi-temps me revient, c’est de ma faute. Je n’aime pas faire des changements à la pause, mais il fallait faire quelque chose. J’aurais aussi pu changer deux autres joueurs, parce que rien ne me plaisait. (…) Je n’étais pas satisfait de ce que je voyais sur le terrain. Ce n’est pas de la faute des joueurs,c’est de la mienne.»