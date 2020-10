Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Abdelkrim Bechkour, a confirmé qu'un certain nombre de personnes faisant partie de l'Equipe nationale, qui prépare le Mondial 2021, sont officiellement positives au Covid-19. Le DTN a révélé également que le Sept national a dû entamer son deuxième stage de préparation avant d'obtenir les résultats des tests du Covid-19. Alors que l'Algérie accuse déjà un sérieux retard dans sa préparation pour le rendez-vous égyptien, prévu du 13 au 31 janvier 2021, cette histoire de contamination au Covid-19 va pénaliser davantage les protégés d'Alain Portes. En effet, la FAHB a annoncé, mercredi dernier, que le stage d'Alger est interrompu en raison de la découverte de cas de coronavirus au sein du groupe, sans toutefois donner plus d'explication ni sur le nombre des personnes touchées ni sur leur fonction au sein du groupe des Verts. Toutefois, comment peut-il y avoir des cas de Covid-19 parmi le Sept national, alors que tous les joueurs ainsi que l'ensemble des staffs ont effectué des tests avant l'entame de ce second regroupement? Cette question tient sa réponse dans le fait qu'en raison de lenteurs, les Verts ont débuté leur stage sans avoir les résultats des tests. «Les joueurs sélectionnés ont effectué les prélèvements nécessaires aux tests de Covid-19 dimanche soir, alors que les résultats n'ont été obtenus que mardi soir, soit après 48h de regroupement, avec notamment des cas positifs parmi les joueurs», a déclaré Bechkour à l'APS. «Contrairement au premier stage effectué en septembre à Annaba, où nous avions reçu les résultats en moins de 24h, les résultats des tests de ce deuxième regroupement ont été dévoilés sur la plateforme dédiée au Covid-19 après 48h», a-t-il pesté. Selon le DTN, les personnes infectées sont actuellement en quarantaine jusqu'aux prochains tests prévus le 28 octobre. C'est d'ailleurs à cette date qu'est programmé le prochain test pour les camarades de Berkous.

«La programmation des futurs stages est tributaire des résultats des tests du 28 octobre», a conclu Bechkour. Il convient de rappeler que l'Algérie évoluera lors de la 27e édition du Championnat du monde dans le groupe F dans le Mondial 2021 aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les coéquipiers de Ghedbane débuteront avec un derby maghrébin face au Maroc, prévu le 14 janvier, avant de croiser le fer avec l'Islande (16 janvier), puis le Portugal (18 janvier).