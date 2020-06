L'ancien Club sportif amateur (CSA) du MC Oran, situé au centre-ville, est toujours à l'abandon au moment où sa direction se dit être dans «l'incapacité» de le restaurer «pour des raisons financières».

Implantée dans un endroit stratégique de la ville sur une superficie importante, la bâtisse aurait pu faire profiter au club, sur le plan financier, si elle avait été exploitée à bon escient, reconnaît-on du côté de la direction oranaise, qualifiant de «véritable gâchis» le sort réservé à ce bien qui n'a pas été intégré dans le capital social de la SSPA du club. «Pourtant, il y a déjà quelques années de cela que la sonnette d'alarme a été tirée au sujet de cet ancien siège du CSA. à l'époque, des promesses ont été faites par la DJS de la wilaya pour prendre en charge sa rénovation, mais en vain», déplore-t-on de même source. à la direction du CSA/MCO, qui ne compte désormais que la section handball après la dissolution depuis plusieurs années des autres sections et le passage de celle du football sous le giron de la SSPA, l'on est également persuadé à présent que l'on «devrait compter sur ses propres moyens pour redonner vie à cet important patrimoine».

Il se trouve, néanmoins, que toutes les subventions dont a bénéficié le CSC depuis près de 5 ans sont transférées, toutes ou presque, au profit de la SSPA, «alors qu'elles auraient pu servir à la rénovation du siège du club», explique la même source, souhaitant, au passage, que les autorités locales viennent en aide au club pour restaurer cet important acquis. Compte tenu des difficultés financières auxquelles fait face, de plus en plus, le mouvement sportif en Algérie, un local comme celui du MCO aurait pu constituer une source pérenne de financement pour le club phare de la capitale de l'Ouest algérien, estime-t-on à la direction du CSA/MCO que préside Tayeb Mahiaoui, et dont l'équipe première de handball est bien partie pour retrouver l'élite dès la saison prochaine.