En ce mois de décembre 2020, des clubs algériens prenant part aux compétitions africaines interclubs, ainsi que l'Equipe nationale des moins de 20 ans ont été «ridiculisés» par la Confédération africaine de football (CAF). Entre-temps, la Fédération algérienne de football (FAF) ne pipe mot sur ces réactions entreprises! Jugez-en... Il y a eu d'abord ce «scandaleux» cas des clubs subsahariens, à savoir les Buffles du Borgo (Bénin) et Gohr Mahia (Kenya), adversaires, respectivement, du MC Alger et du CR belouizdad en Champions League. Les deux clubs ont argué la difficulté de trouver un vol sur Alger en raison de la fermeture de l'espace aérien liée à la pandémie de Covid-19 pour ne pas effectuer le déplacement. Ironie du sort, il se trouve que nos clubs, le MCA et le CRB ont transmis l'autorisation de l'Algérie pour pouvoir rejoindre la capitale algérienne avec plan de vol à l'appui. Mais, les Béninois et les Kenyans ont finalement eu gain de cause de la part d'une CAF qui trouve un malin plaisir à mettre les représentants algériens en difficulté, étant donné que l'instance africaine, est dirigée par l'intérimaire congolais, Constant Omari. Après un suspense qui a duré depuis le 4 décembre dernier et l'intervention de la CAF, suite à la requête des Béninois, le match entre le MCA et les Buffles du Borgou a finalement eu lieu le 19 du même mois. Les Algériens ont fini par répondre sur le terrain en l'emportant (5-1). Comme disait l'autre: «Tout ça pour ça!». «Je n'ai pas encore compris l'attitude des Béninois, qui n'ont pas daigné nous transmettre la moindre information sur leur plan de vol, dont l'heure d'arrivée. La CAF est également responsable de cette cacophonie», a affirmé à l'APS, le président du conseil d'administration du Doyen, Abdennacer Almas. La suite on la connaît. Par ailleurs, et après le MCA, c'est au tour du CR Belouizdad qui connaîtra le même sort par rapport à son adversaire kenyan, Gohr Mahia. Les Kenyans, qui devaient affronter les Belouizdadis, mardi dernier, au stade du 5-Juillet dans le cadre du 1er tour de la Ligue des Champions CAF, n'ont pas rallié Alger dans le temps imparti. En effet, les joueurs Kenyans ont observé une grève pour protester contre le non-versement de deux mois de salaire... «L'arrivée de la délégation kényane était prévue ce lundi à 13h30, en provenance de Doha (Qatar), mais l'équipe ne figurait pas parmi les passagers du vol. La direction du club a informé la commission d'organisation des compétitions de la Confédération africaine (CAF) ainsi que la Fédération algérienne (FAF), en attendant la réponse de l'instance continentale, sachant que le trio arbitral tunisien désigné pour officier ce match se trouve à Alger depuis dimanche dernier», a précisé la cellule de com' de la formation belouizdadie sur sa page officielle Facebook. Et pour finir, le président du club kenyan a déclaré au site Goal: «Notre appel a été entendu et notre match contre le CR Belouizdad se jouera désormais samedi 26 décembre. Nous avons réussi à obtenir la reprogrammation de cette rencontre à cette date, car il était difficile pour nous de trouver un vol pour l'Algérie en raison de la fermeture de l'espace aérien liée à la pandémie de Covid-19.» Ce qui est très contradictoire. Ceci, côté clubs algériens. Pis encore, la sélection algérienne des moins de 20 ans a aussi connu des difficultés avec la CAF, après le tirage au sort du tournoi de l'UNAF qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie. Une programmation «démentielle» pour les Verts du sélectionneur Saber Bensmaïn. Ils n'ont pu être exempts que lors de la dernière journée de la compétition et n'ont, donc, pas eu de répit contrairement aux autres sélections, marocaine, tunisienne et libyenne, ayant bénéficié d'une journée de repos, entre les matchs. Ceci, sans oublier l'arbitrage du match contre les Marocains par exemple où, on comptabilise pas moins de 38 coups francs sifflés contre la sélection algérienne. Ce qui est «inconcevable «! Tout cela s'est passé au moment où aucune réaction «officielle» de la FAF n'a été constatée!