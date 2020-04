Le stade de la commune de Boudjima vient d'être doté d'une belle pelouse au grand bonheur de la jeunesse locale. Après une attente qui a duré plusieurs années, ce terrain qui a fait le bonheur de plusieurs générations et d'un club mythique qui a sombré dans l'oubli renaît enfin de ses cendres. Les travaux viennent d'être réceptionnés en attendant la mise à la disposition des petits clubs locaux du terrain. Depuis deux décennies, ce terrain n'a pas été homologué à cause des dégradations qu'il a subies, ainsi que l'abandon dont il a souffert après la dissolution de l'équipe locale de Boudjima. En effet, faute de moyens financiers et de terrain, les dirigeants du club ont déclaré forfait et ont cessé toute activité. Ce qui a contraint la jeunesse locale à abandonner le travail qui a déjà été fourni et qui commençait à donner des résultats probants. Dans certains villages de la commune, les jeunes athlètes qui ne voulaient pas abandonner ont formé des équipes pour jouer des tournois. D'autres villages comme Afir et Tarihant ont formé des équipes pour canaliser les compétences. Pour répondre à la demande croissante, les autorités de la commune de Boudjima, une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de wilaya, a mis en service le stade du village de Yafadjen. Cette localité située à 3 km du chef-lieu de la commune possède un stade depuis les années 70, mais faute d'aménagement, il est resté inutilisé. En effet, à la demande du club local de football qui vient de s'engager dans le championnat de wilaya, les services de la commune ont envoyé des bulls afin d'enlever les bosses et autres embûches qui peuvent empêcher les joueurs d'effectuer les séances d'entraînement. Une fois les entraves levées, le stade n'est pas parfait mais il permet quand même aux athlètes de s'entraîner dans de bonnes conditions. A rappeler que le stade communal situé au niveau du chef-lieu, à quelques mètres de la mairie, est actuellement en partie un chantier à ciel ouvert. Les travaux de son revêtement en gazon synthétique ont été lancés mais ils tardent à voir le jour à cause de nombreux problèmes. Un conflit a éclaté entre les élus de la commune et plusieurs associations sportives locales qui préconisent des tribunes et un élargissement afin de permettre aux autres disciplines d'exercer sur les lieux. Par ailleurs, il convient de signaler que le stade de Yafadjen était le premier à servir de terrain pour l'exercice de sport dans la commune. Dans les années 70 déjà, des compétitions inter-villages étaient organisées sur place. Le terrain doté d'un gazon offert par Dame nature était largement convoité par les jeunes de tous les villages voisins. Des tournois étaient organisés sur ce stade aménagé exclusivement par les jeunes, surtout durant la saison estivale avec les vacances scolaires. Par la suite, le stade du chef-lieu arrive et met fin à l'utilisation du premier qui sera laissé dans un abandon total. Face à la saturation constatée dans ce dernier, plusieurs villages ont décidé d'aménager des terrains déjà existants. Il sera ainsi de même pour les jeunes de Tarihant qui retourneront vers leur ancien stade situé au lieudit Azma. Ce dernier, également doté de gazon naturel, a longtemps été laissé à l'abandon avant de revenir. A présent, avec un aménagement moyen, il sert de terrain d'entraînement pour beaucoup de disciplines essentiellement le football. Des tournois sont organisés sur place regroupant des équipes des villages voisins.