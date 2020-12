Le stade de Naples a officiellement été rebaptisé «Diego Armando Maradona», en vertu d'une résolution adoptée vendredi par la ville de Naples, moins de 10 jours après le décès de la star argentine qui a porté les couleurs du Napoli entre 1984 et 1991.

Le maire de la ville Luigi de Magistris avait proposé de changer le nom du stade San Paolo le 25 novembre, quelques heures seulement après l'annonce de la disparition de Maradona, devenu une véritable idole de la ville du sud de l'Italie après un passage marqué par ses deux seuls titres de champion d'Italie.

«La délibération a été signée par tout le conseil municipal», a indiqué la municipalité de Naples dans un communiqué.

Maradona est salué par la mairie comme «le plus grand footballeur de tous les temps qui, avec son immense talent et sa magie, a honoré pendant 7 ans le maillot de Naples, lui offrant deux scudetti (titres de champion d'Italie, Ndlr) et d'au-tres coupes prestigieuses, et recevant en échange de la ville entière un amour éternel et inconditionnel».

Le prochain match de Naples à domicile aura lieu jeudi prochain en Ligue Europa contre la Real Sociedad.

Les joueurs napolitains ont déjà rendu hommage à leur ex-N.10 lors de leur deux derniers matchs à San Paolo. En Ligue Europa, ils ont tous arboré son numéro dans le dos durant la minute de silence, au lendemain de son décès. Ils ont ensuite joué dimanche dernier contre la Roma en championnat avec un maillot rappelant celui de l'Argentine, dessiné en hommage à Maradona.

«Bienvenue au stade Diego Armando Maradona», a salué en soirée le club sur ses réseaux sociaux.

Le Napoli «se réjouit de la résolution signée par l'ensemble du conseil municipal de rebaptiser Diego Armando Maradona le désormais ex-stade San Paolo», selon un communiqué du club.

Le président napolitain Aurelio de Laurentiis avait soutenu la proposition du maire de la ville dans une lettre adressée à Maradona: «Je crois qu'il est juste de baptiser San Paolo de ton nom pour t'avoir encore avec nous.»

Le stade de Naples, inauguré en 1959, est la troisième enceinte italienne en termes de capacité (55 000 places environ), derrière San Siro à Milan et l'Olimpico de Rome, selon le site du club. Sa dernière rénovation a été réalisée pour la Coupe du monde 1990, où le stade avait notamment accueilli la demi-finale bouillante entre l'Italie, pays organisateur, et l'Argentine, l'équipe de Diego Maradona (qualification aux tirs aux buts des Argentins).

C'est dans ce stade que Maradona avait été présenté aux supporters à son arrivée à Naples, en 1984, dans une ambiance de feu. Il y est venu pour la dernière fois, en tant que supporter, le 12 février 2014 pour une demi-finale retour de coupe d'Italie entre le Napoli et la Roma.