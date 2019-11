Finalement, les supporters de la JS Kabylie n’ont pas attendu tout ce temps pour rien. Le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou vient d’être homologué pour la Champions League africaine, à commencer par le match de

vendredi prochain, dans le cadre de la première journée de la phase des poules, face à Vita Club. Depuis quelque temps, le staff technique attendait d’avoir la décision finale concernant la domiciliation pour choisir le stade sur lequel son équipe va s’entraîner. Ainsi, cette dernière pourra commencer à se préparer sur son stade fétiche, ce qui est d’une très grande importance. Ainsi, dans un courrier adressé à la direction de l’équipe kabyle, la Confédération africaine de football (CAF) a précisé que si un incident avait lieu lors de la rencontre de

vendredi prochain, le stade risquerait d’être suspendu pour une durée allant jusqu’à 2 ans. Un avertissement que la direction prend très au sérieux. D’ailleurs, tout de suite après l’annonce de l’homologation, celle-ci a mis au point une batterie de mesures et des conseils pour les supporters. Une liste est dressée pour expliquer à ces derniers la conduite à observer pour éviter le piège de la suspension pour une longue durée, cette fois-ci. Dans son message, la direction du club affirme ainsi qu’elle compte sur les supporters pour faire acte de civisme et de conscience, afin de donner la meilleure image du club, précise-t-on, avant d’ajouter que les supporters sont invités à être exemplaires et fair-play. Plus explicite et plus claire, la direction de la JSK dresse une liste de comportements à éviter à tout prix. Il faut éviter de lancer les projectiles sur le terrain : bouteilles d’eau, fumigènes, et tout autre objet. Le communiqué de la direction appelle en effet les supporters à éviter d’allumer les fumigènes, car la CAF ne pardonne pas, et la JSK risque une amende et le huis clos. Il faut également, ajoute la direction du club, éviter la montée sur les grillages et l’accès sur le terrain. Chacun doit rester dans sa place et suivre le match tranquillement. D’une part, les supporters sont invités à ne pas s’en prendre à l’adversaire et les bombarder, il faut faire pression dans le fair-play et le respect des règles du jeu. La réponse aux provocations est aussi proscrite, car les joueurs adverses vont certainement essayer de perdre du temps et provoquer le public. Pour la sécurité dans le stade et dans les gradins, la direction a décidé que seuls les gens portant des accréditations peuvent accéder à la main courante du stade. Les autres personnes étrangères seront chassées par les services d’ordre. Et comme la présence des supporters sur les gradins est d’une importance capitale pour le moral des joueurs, la direction appelle ces derniers à faire de même que les supporters des plus grands clubs dans le monde. Pour ce faire, il faut que tous les supporters se mettent en jaune ce vendredi. Il faut avoir cette culture de mettre les maillots du club lors des matchs officiels, comme cela se fait dans les grands clubs du monde, car cela donne du charme aux tribunes et fait peur à l’adversaire. Après cette série de recommandations, la direction de la JSK espère faire de cette rencontre, face à un grand club africain, une fête du football surtout avec une large victoire.