Fermé depuis le 18 novembre dernier, le stade du 5-Juillet 1962 est fin prêt pour accueillir l'Equipe nationale de football et le match contre le Zimbabwe le jeudi 12 du mois de novembre en cours, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2021.

La Fédération algérienne de football (FAF) vient d'indiquer sur son site officiel que «l'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed Boudiaf et la direction du stade du 5-Juillet ont mis les bouchées doubles, ces derniers mois, pour non seulement entretenir la pelouse afin qu'elle soit un véritable billard le jour du match, mais aussi, ils ont mené plusieurs travaux comme la réhabilitation d'un troisième vestiaire se trouvant à l'étage, la mise en place d'une nouvelle chaufferie pour avoir de l'eau chaude un peu partout dans l'enceinte et bien d'autres agencements et aménagements (nouvelles douches, un bassin,...).» Là, il convient de rappeler quelques étapes des travaux dans cette historique et surtout mythique enceinte sportive depuis sa fermeture. Le 16 septembre de l'année dernière, et dans le cadre du processus d'inspection des infrastructures sportives pour les compétitions de la CAF, une commission de la FAF composée de deux membres, Réda Abdouch, président de l'Organe de première instance (OPI) et Youcef Koudri, chef de département des compétitions continentales, a effectué, une visite de travail au stade du 5-Juillet. L'objet de cette inspection était d'examiner l'état d'avancement des travaux de prise en charge des réserves émises par la commission de la CAF, lors de sa visite effectuée en début d'année.

Par la suite, et plus précisément le 13 novembre de l'année dernière, le ministère de la Jeunesse et des Sports avait annoncé, dans un communiqué que «le stade du 5-Juillet 1962 sera fermé à partir du 18 novembre pour une durée de huit semaines». Et effectivement, c'est ce jour-même (18 novembre 2019, Ndlr) qu'a eu lieu le démarrage des travaux de réfection de la pelouse du stade. «L'opération consistait en un scalpage du gazon, avec une machine dont seul l'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed Boudiaf dispose, pour mener ensuite d'autres travaux d'entretien afin de préparer la pelouse pour les prochaines échéances de nos sélections nationales et les clubs algériens, sans compter les matchs du championnat et de la coupe d'Algérie», a précisé la FAF.

Le 12 décembre dernier, la direction de l'OCO Mohamed-Boudiaf a décidé de relancer le projet d'installation de portiques électroniques aux différentes entrées de cette enceinte.À la fin du mois de décembre dernier, la FAF a publié quelques photos du stade qui connaissait des travaux de réfection de la pelouse, mais aussi de quelques espaces, comme le tunnel menant aux vestiaires ainsi que ces derniers. «Ainsi, après 17 jours du semis, le gazon semble avoir bien pris et pousse convenablement», avait indiqué la FAF avant d'ajouter que «la direction de l'Office de l'OCO s'attelle également à aménager une zone mixte au niveau du tunnel menant aux vestiaires qui sera, lui aussi, rénové de même que lesdits vestiaires».

Aujourd'hui, la FAF annonce que le stade est fin prêt pour abriter les compétitions.