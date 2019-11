Le stade Ahmed-Zabana d’Oran retrouvera son tapis végétal avant l’année 2022, date de la tenue en Algérie de la phase finale du championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux de football, a-t-on appris, lundi, de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Le stade en question a été choisi parmi quatre autres enceintes footballistiques pour accueillir le rendez-vous continental que le pays abritera pour la première fois de son histoire, précise-t-on de même source. Outre l’ensemencement du gazon naturel, le stade Zabana connaîtra également une vaste opération de réhabilitation comprenant, entre autres, la mise en place des équipements de contrôle d’accès et de billetterie électronique, annonce-t-on. Le terrain du stade Zabana était doté par le passé d’une pelouse en gazon naturel, avant qu’elle ne soit transformée en synthétique après la dégradation de l’herbe. Cette même pelouse synthétique a été refaite il y a quelques années, rappelle-t-on. Lors de sa visite sur les lieux, il y a quelques semaines, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, avait annoncé que les stades dont la capacité d’accueil dépasse les 20 000 places, à l’image du stade Zabana, seront couverts de pelouses en herbe. Cette mesure devrait concerner dans un avenir proche, outre le stade d’Oran qui peut accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs, d’autres infrastructures dotées actuellement de pelouses en synthétique et dont le nombre avoisine les 20 stades à travers le pays, avait-il indiqué. D’autres stades, dont les terrains sont couverts actuellement de pelouses en herbe mais dont l’état laisse à désirer, seront également refaits en optant cette fois-ci pour des pelouses hybrides dans les prochains mois, à l’instar des stades de Blida, de Annaba et de Constantine, retenus à leur tour pour abriter les rencontres du CHAN-2022. Beaucoup de stades en Algérie ont perdu leurs pelouses en herbe et étaient remplacées par des pelouses synthétiques au grand dam des techniciens. Ces derniers estiment que le gazon naturel est le mieux indiqué pour le développement du sport roi dans le pays.