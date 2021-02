Parmi les équipes qui souffrent de blessures à la pelle, se trouve le CR Belouizdad. Il ne se passe pas un match sans que l'équipe n'enregistre des défections. Le pire, c'est que des joueurs passent plus que ce qu'il en faut de jours de convalescence. La sonnette d'alarme est tirée, depuis quelques jours, et des sources affirment que le médecin de l'équipe est pointé du doigt.

Ce dernier, selon plusieurs sources, adopte une méthode de travail controversée par les dirigeants, le coach Franck Dumas et les joueurs.

Tout le monde est unanime à dire que le changement s'impose dans ce sens, avant qu'il ne soit trop tard, sachant que l'équipe s'attend à un calendrier démentiel cette saison, toutes compétitions confondues. Samedi prochain face au TP Mazembe, l'équipe sera, encore une fois, amoindrie.