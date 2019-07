L’USM Bel Abbès se contentera d’un stage à Blida et non à l’étranger pour préparer la nouvelle édition du championnat de Ligue 1, dont le coup d’envoi sera donné le 15 août prochain, a indiqué l’entraîneur Sid-Ahmed Slimani. Le même coach a indiqué que l’opération de recrutement se poursuit en dépit des difficultés rencontrées dans ce registre en raison, notamment des contraintes financières que connaît le club depuis la saison passée en particulier. Artisan du maintien des gars de la Mekerra parmi l’élite après son arrivée au club lors des dernières journées de l’exercice précédent, Slimani s’est engagé, en outre, à assumer la responsabilité du recrutement qu’il effectue actuellement et qui ne fait pas l’unanimité dans l’entourage de l’USMBA. La formation de l’Ouest du pays a lancé récemment et à grande vitesse son opération de recrutement, après avoir réglé provisoirement des problèmes administratifs nés de la démission du président du conseil d’administration Abdelghani El Hennani. En effet, en l’espace de quelques jours, la direction de l’USMBA a réussi à engager pas moins de cinq nouveaux joueurs. Il s’agit de Harchaoui (ex-CR Belouizdad), Morceli (ex-MC Alger), Hamza (ex-ES Mostaganem), Koulkhir (ex-JS Saoura) et Gharbi (ex-MC Oran). L’entraîneur Slimani a également recruté l’ex-attaquant de pointe de la JS Saoura, Boulaouidet, sauf que ce dernier a finalement fait faux bond en allant tenter sa chance du côté de la formation d’Al Merreikh du Soudan. Slimani a aussi révélé des contacts avec un attaquant étranger d’un pays de l’Afrique subsaharienne pour suppléer justement au départ précoce de Boulaouidet, tout en annonçant l’imminente arrivée de « trois joueurs de valeur évoluant dans des clubs locaux », mais sans pour autant dévoiler leurs noms. En revanche, l’effectif d’El-Khadra a connu jusque-là le départ de plusieurs cadres, à l’image de Khali, Bounoua, Tabti, Khedaïria, Belahouel et Benayada, rappelle-t-on.