La direction du MC Oran a décidé, à la surprise générale, d’interrompre le stage hivernal de son équipe évoluant en Ligue 1 après seulement 24 heures de son début à Oran. Cette décision prise par le directeur général du club, Chérif El Ouezzani, a été motivée par l’absence des conditions idéales de travail au niveau de l’hôtel où les Rouge et Blanc ont pris leurs quartiers, samedi soir. Selon un communiqué publié par la direction du club phare de la capitale de l’Ouest du pays sur sa page Facebook, la présence de deux autres clubs dans le même hôtel a rendu difficile l’exploitation des équipements sportifs de ce site de la meilleure manière possible. Outre le MCO, les deux clubs oranais pensionnaires de la Ligue 2, en l’occurrence l’ASM Oran et l’OM Arzew, effectuent, eux aussi, leur stage dans ce même hôtel, doté depuis quelque temps de nouveaux équipements sportifs. Le stage du MCO, pris en charge par la DJS, au même titre que ceux des deux formations voisines, a été reporté à l’avant reprise du championnat, prévue pour le 1er février.