Le Tribunal arbitral du sport (TAS), sis à Lausanne (Suisse), a auditionné vendredi, par vidéoconférence, les parties concernées dans l'affaire du match perdu par l'USM Alger sur tapis vert contre le MC Alger, en l'absence du représentant de la fédération algérienne de football (FAF), a indiqué vendredi l'USMA.

«La séance s'est déroulée en présence des représentants des deux clubs, d'un représentant de la Ligue de football professionnel (LFP), en l'absence de celui de la FAF. L'USMA a défendu sa requête par l'avocat Nicolas Laurent-Bonne, dont l'intervention a été à la hauteur. Après avoir auditionné les parties présentes, le TAS va étudier le dossier au vu de cette audition, en attendant de rendre son verdict dans les prochains jours», a indiqué le club algérois dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

L'instance arbitrale internationale devait se pencher sur cette affaire en mars dernier mais a repoussé plusieurs audiences en raison de la pandémie de Covid-19. L'USMA avait boycotté son derby contre le MCA en raison de sa programmation pendant une date FIFA, alors que son effectif était amoindri par l'absence de joueurs retenus en sélection militaire et de son international libyen Muaïd Ellafi convoqué en sélection de son pays.

Les Rouge et Noir pensaient être dans leur bon droit d'aller au bout de leur décision de boycott, surtout que le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheïreddine Zetchi avait clairement expliqué à la Ligue de football professionnel (LFP) qu'elle pouvait faire jouer des matchs de championnat national pendant les dates FIFA, à la seule condition que les clubs concernés soient consentants.

Après un premier recours rejeté par la commission d'appel de la FAF, le TAS algérien avait confirmé la première décision prononcée par la commission de discipline de la LFP: match perdu plus défalcation de trois points.