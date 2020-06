Le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne étudiera, demain, l'affaire du derby algérois devant opposer le MCA à l'USMA, le 12 octobre dernier, et qui a été finalement remporté par les Vert et Rouge sur tapis vert, suite au forfait de leurs adversaires du jour. En effet, l'USMA avait boycotté son derby contre le MCA en raison de sa programmation pendant une date FIFA, alors que son effectif était amoindri par l'absence de joueurs retenus par la sélection militaire et du milieu offensif libyen, Muaïd Ellafi. Les Rouge et Noir pensaient être dans leur bon droit d'aller au bout de leur décision de boycott, surtout que le président de la FAF Kheïreddine Zetchi avait clairement expliqué à la LFP qu'elle pouvait faire jouer des matchs de championnat national pendant les dates FIFA, à la seule condition que les clubs concernés soient consentants. Ainsi, l'USMA ne s'est pas présentée au stade du 5-Juillet, le 12 octobre dernier, et l'arbitre de la partie a fait son PV de constatation, envoyé ensuite à la commission de discipline de la LFP, qui a décidé, selon le code disciplinaire, un match perdu sur tapis vert pour l'USMA (0-3), une défalcation de trois points et une amende. C'est ainsi que l'USMA a fait appel au niveau de la commission des recours au niveau de la FAF avant de faire de même au niveau du TAS d'Alger. Et l'USM Alger a été déboutée par ce dernier. Comme ultime recours, son administration a décidé de saisir le TAS de Lausanne «pour recou-vrer ses droits contre la FAF et la LFP». Le récépissé de l'appel interjeté a été délivré par le TAS de Lausanne le 8 janvier 2020, contre le payement, le lendemain 9 janvier 2020 de la somme de 1000 euros, représentant les frais d'inscription de l'affaire», a indiqué l'USMA dans un communiqué. Il est très important de rappeler que «Lors de la réunion du BF à Ouargla, la LFP, représentée par Arrès Harrada en l'absence de Abdelkrim Medouar, a demandé une autorisation pour programmer les matchs en retard durant les dates FIFA [...], le BF a accepté, à condition que les matchs ne se jouent pas le même jour que celles de l'Equipe nationale, soit le 10 et le 15 novembre. Nous avons demandé à la LFP d'avoir aussi l'accord des clubs qui ont des joueurs retenus avec les EN. Dans le PV de réunion, nous avons indiqué que la LFP a demandé une autorisation, le BF a accepté et lui a laissé la liberté d'agir en application des règlements en vigueur», a déclaré Zetchi. Sur ces déclarations, il faudra marquer un temps d'arrêt sur le fait que la FAF a demandé à la LFP d'avoir l'accord des clubs concernés, alors que dans le PV de réunion, ce point n'est pas mentionné. Autrement dit, c'est une demande formulée verbalement, ce qui ne peut être pris comme élément de défense de la part de l'USMA. Réglementairement, c'est uniquement ce qui est mentionné sur le PV qui est pris en compte. «Sur sa demande, le BF a autorisé, à titre exceptionnel, la LFP de programmer des matchs en retard de la Ligue 1 professionnelle lors de la prochaine date FIFA, mais en dehors des jours des rencontres de l'équipe nationale, soit le jeudi 10 et le mardi 15 octobre 2019», avait écrit la FAF. D'un autre côté, Zetchi indique que le BF a laissé à la LFP la liberté d'agir dans ce sens en application de la réglementation en vigueur. Sur ce point, aucun article ne donne raison à une équipe qui a des joueurs en Equipe nationale de demander le report d'un match. Etant donné que, selon l'article 29 des règlements généraux de la FAF, les matchs ne se déroulent pas durant les dates FIFA, prendre une mesure exceptionnelle - comme celle prise à Ouargla - devait être accompagnée par une série de décisions et, surtout, mentionné sur le PV.