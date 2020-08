L’USM Alger aurait eu gain de cause dans l’affaire du derby contre le MCA, boycotté le 12 octobre dernier. C’est l’ancien latéral droit du club, Mohamed Hamdoud, ayant suivi ce dossier depuis son début, qui a fait cette annonce, hier, sur sa page officielle sur Facebook. Cela dit, l’USMA récupérera les trois points qui lui ont été défalqués après son forfait, alors que trois autres seront retirés pour le Mouloudia. En tout état de cause, et en appliquant la règle de l’indice (points récoltés sur le nombre des matchs joués), le MCA gardera sa seconde place et, ainsi, participera à la prochaine édition de la Champions League. Jusqu’à ce que nous mettions sous presse, la direction de l’USMA n’avait encore rien publié sur ses différents canaux de communication.