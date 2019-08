Selon The Independant, les dirigeants des Spurs font le forcing pour faire prolonger leur joueur avant la fin du mercato estival 2019. Christian Eriksen pensait pouvoir rejoindre le Real Madrid pendant la période de mutation mais le club espagnol et son entraîneur Zinedine Zidane ont plutôt courtisé Paul Pogba. Sa performance face à Aston Villa, le week-end dernier, a démontré combien il était important dans l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino. Le journal britannique croit savoir que les dirigeants londoniens tentent le tout pour le tout pour le faire prolonger et se donnent encore une semaine pour y parvenir. Dans le cas contraire, l’international danois sera vendu avant le 2 septembre pour éviter de le voir partir gratuitement dans un an. Outre le Real Madrid, l’Atletico Madrid et la Juventus sont également intéressés.