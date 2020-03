Après les annulations ponctuelles des tournois WTA de Xian et Indian Wells (ATP et WTA), ainsi que le report de la Fed Cup, l’ATP qui gère le tennis professionnel masculin a annoncé jeudi annuler tous les tournois sur une période de 6 semaines, jusqu’au 26 avril, pour cause de la pandémie du nouveau coronavirus. La WTA, qui gère le circuit professionnel féminin, devrait annoncer une suspension équivalente, selon plusieurs médias. D’ores et déjà, les tournois féminins de Miami et de Charleston ont été annulés par les organisateurs. Le Tournoi masculin de Miami a également été annulé. Et la Fédération internationale (ITF) a emboîté le pas en annonçant dans la foulée la suspension de tous les tournois sous son égide « au moins » jusqu’au 20 avril. Sont concernés, outre le Masters 1000 d’Indian Wells qui devait commencer ce jeudi, le Masters 1000 de Miami (24 mars-5 avril), les ATP 250 de Houston (6-12 avril) et Marrakech (6-12 avril), le Masters 1000 de Monte-Carlo (12-19 avril), l’ATP 500 de Barcelone (20-26 avril) et l’ATP 250 de Budapest (20-26 avril).