Le club sénégalais de Teungueth FC a décidé d'introduire une lettre de réclamation auprès de la Confédération africaine de football pour protester contre des décisions arbitrales controversées lors de la défaite concédée face à l'ES Tunis (1-2) samedi à Rades en match de la première journée de la Ligue des Champions, rapporte la presse locale citant un communiqué du club.

Le Teungueth FC a expliqué sa version des faits et les reproches faits à la décision arbitrale qui aurait motivé sa réclamation. Le club rufisquois constate que l'arbitre de la partie, Peter Waweru Kamaku n'a pas appliqué le règlement sur l'action du penalty accordé aux Tunisiens.

Le club sénégalais estime que le joueur reçoit le ballon de la main sans augmentation de volume de son corps sur une courte distance et cela fait partie des exceptions sur les lois du jeu. Les Sénégalais demandent l'annulation pure et simple du but tunisien issu d'un penalty marqué à la 44e minute de match. Cette réclamation a été introduite auprès de la CAF au lendemain de la rencontre, dimanche 14 février pour faire valoir ce que de droit, selon le communiqué du club. À l'issue de la première journée, l'ES Tunis est en tête de la poule D avec 3 points devant le MC Alger et le Zamalek (1 pt). Le Teungueth FC est lanterne rouge.