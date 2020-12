Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi organise des représentations virtuelles de pièces théâtrales britanniques, sur sa chaîne YouTube, et ce, du 2 au 17 décembre 2020. En effet, le TNA s'ouvre, jusqu'au 17 décembre, sur le théâtre britannique avec la programmation virtuelle d'une nouvelle sélection de pièces de référence, appartenant au répertoire universel du 4e art, a-t-on appris auprès de la direction du TNA. Pas moins de huit pièces de théâtre célèbres seront diffusées durant 15 jours sur la chaîne YouTube du TNA, une programmation passée au mode virtuel suite à la pandémie du Covid-19 qui a paralysé toute activité artistique et contraint les différents organismes culturels à transférer leurs manifestations sur la Toile. Le public pourra ainsi se connecter sur la chaîne YouTube du TNA et apprécier les pièces «Beckett by Brook», «Antony and Cleopatra», «Shakespeare's Henry V», «Road Dahl's The Twits», ou encore «Full Show Continuity».Chaque spectacle sera disponible pendant deux jours de 18h00 à 2h00. Le programmée dans le cadre des échanges culturels entre l'Algérie et le Royaume-Uni, la diffusion de ces pièces de théâtre sur la Toile, s'ajoute à tout un programme virtuel élaboré par le TNA dans le but de maintenir une activité culturelle en période de confinement sanitaire, imposé par la pandémie du coronavirus et qui comprend également, outre le théâtre, des rencontres littéraire et des conférences.

Au total, huit pièces théâtrales seront diffusées sur la chaîne YouTube du TNA, selon le calendrier suivant:

Mercredi 2/ Jeudi 3 décembre: Blueprint Médéa

Vendredi 4/ Samedi 5 décembre: Beckett by Brook

Dimanche 6/ Lundi 7 décembre: Antony & Cleopatra

Mardi 8/ Mercredi 9 décembre: Shakespeare's Henry V

Jeudi 10/ Vendredi 11 décembre: Roald Dahl's the twits (1/3)

Samedi 12/ Dimanche 13 décembre: Roald Dahl's the twits (2/3)

Lundi 14/ Mardi 15 décembre: Roald Dahl's the twits (3/3)

Mercredi 16/ Jeudi 17 décembre: Full Show Continuity

Chaque spectacle sera visible pendant deux jours, de 18h à 2h.