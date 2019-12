Seul club algérien désormais en lice en Coupe arabe des clubs, le Mouloudia d'Alger tentera, ce soir à partir de 20h, d'arracher sa qualification aux quarts de finale de cette compétition régionale en recevant l'équipe irakienne d'Al Qowa Al Jawiya au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour le compte des huitièmes de finale retour. Revenus avec un nul (0-0) lors du match aller, les coéquipiers de Sofiane Bendebka sont décidés à confirmer leur passage au prochain tour par une victoire face au club irakien et ainsi rencon-trer le Raja Casablanca en quarts de finale. Le Mouloudia d'Alger traverse actuellement une crise des résultats qui s'est répercutée sur l'avenir du coach français, Bernard Casoni. Si le directeur sportif, Foued Sakhri, a annoncé le limogeage de Casoni, le président du conseil d'administration, Achour Betrouni, lui, soutient le coach et est contre ce limogeage. Finalement, c'est le directeur sportif qui a eu le dernier mot, car ce n'est plus Casoni qui sera sur le banc de touche ce soir, mais Mohamed Mekhazni, l'éternel «pompier» du Mouloudia. En dépit de ce problème et celui des arriérés financiers des joueurs, ces derniers se sont donné le serment d'arracher la qualification aux quarts de finale de cette Coupe arabe avant de voir la suite des évènements qui secouent le Doyen. La preuve, le latéral gauche des Vert et Rouge, Belgacem Brahimi, déclare dans ce sillage: «Le changement d'entraîneur ne nous intéresse pas. On est dos au mur et on doit absolument s'imposer pour reconquérir nos supporters. Il faut justement qu'ils viennent pour nous encourager, car il y a une place pour les quarts de finale en jeu.»

Pour galvaniser les joueurs, le coach intérimaire, Mekhazni, s'est adressé aux joueurs en ces termes: «Vous avez un nom à défendre, montrez-le sur le terrain.» Dans l'autre camp, le club irakien a préparé avec sérieux cette seconde manche des 8es de finale, effectuant un stage à Tunis ponctué par deux tests amicaux qui se sont soldés par deux victoires face au Club Africain (3-2) et Ben Arous (4-0). Le capitaine de l'équipe irakienne, Ibrahim Khalaf déclare: «Nous sommes venus pour arracher la qualification. Notre groupe s'est bien préparé pour cette manche retour décisive et est décidé à tenter d'arracher le billet qualificatif pour le prochain tour.» A rappeler qu'Al Qowa Al Jawiya, qualifié pour ce tour aux dépens des Koweïtiens d'Al-Salmiya, avait déjà affronté une équipe algérienne, en l'occurrence l'USM Alger, lors de la précédente édition, se faisant éliminer après avoir perdu à l'aller et au retour (0-1, 0-2). Au match retour, l'équipe irakienne avait quitté la pelouse du stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger) à la 72' alors que le score était de (0-2), pour protester contre le comportement de certains supporters usmistes à son égard. Les deux autres représentants algériens dans cette compétition, le CS Constantine et la JS Saoura, ont été éliminés au précédent tour par respectivement Al-Muharraq du Bahreïn et Al-Shabab d'Arabie saoudite. Enfin, il est à rappeler également que selon le programme des quarts de finale annoncé par l'Union arabe de football (UAFA), en cas de qualification, le Mouloudia affrontera le club rajaoui, le 4 janvier prochain à 20h au stade Mustapha-Tchaker, tandis que le match-retour se déroulera le dimanche 9 février au complexe Mohamed V de Casablanca à 20h.