Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe arabe des clubs champions aura lieu mercredi prochain à Riyad, a annoncé l’Union arabe de football. L’Egypte est représentée par deux équipes, à savoir Ittihad Alexandrie et Ismaily, tandis que l’Arabie saoudite a placé deux clubs à ce tour (Ittihad Saoudi et El Ittihad). Deux clubs marocains se sont qualifiés pour ce tour, en l’occurrence le Raja de Casablanca et l’Olympic de Safi. Police Club (Irak) est également qualifié pour les quarts de finale tandis que la place restante sera connue après le match retour entre Mouloudia Club d’Alger et Al-Qowa Al-Jawiya (Irak) le 16 décembre à Alger.