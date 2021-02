Dominant les Tigres en finale, le Bayern Munich a remporté, jeudi soir, la Coupe du monde des clubs. En finale, les Bavarois ont pris le meilleur sur les Tigres de Monterrey (1-0). Un sixième trophée de rang pour le Bayern Munich. Après la coupe d'Allemagne, la Supercoupe d'Allemagne, la Bundesliga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe, le club allemand a gagné, jeudi soir, la Coupe du monde des clubs organisée au Qatar. Après un succès en demi-finales contre les Egyptiens d'Al Ahly (2-0), les joueurs de Hansi Flick ont battu en finale les Tigres de Monterrey d'André-Pierre Gignac (1-0), jeudi soir, à Al Rayyan. Face à la formation mexicaine, lauréate de la Ligue des champions CONCACAF, les coéquipiers de Kingsley Coman se sont contentés d'un but de Benjamin Pavard (59e), d'une reprise aux 6 mètres du droit d'abord annulée pour une position de hors-jeu de Robert Lewandowski et finalement accordée par l'arbitre. Le Bayern Munich remporte l'épreuve pour la deuxième fois de son histoire, après 2013. Plus tôt, le match pour la troisième place a été remporté par Al Ahly aux dépens des Brésiliens de Palmeiras (0-0, 3-2 tab).