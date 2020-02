19 clubs des Ligues 1 et 2 ont pris une décision collective de boycotter la prochaine journée des deux paliers. Une décision prise à l’issue d’une réunion que les responsables desdits clubs ont tenue, contestant le fait que les pouvoirs publics attribuent des sociétés nationales au profit de certains clubs, laissant les autres livrés à eux-mêmes et vivant dans des crises financières sans fin. Il s’agit de cinq clubs de la

Ligue 1, à savoir la JSK, le NAHD, le NCM, l’ASAM et le CABBA, et tous les clubs de la Ligue 2, à l’exception du WAT et le RCR. Ces deux derniers clubs ne sont pourtant pas gérés par des sociétés étatiques.

Mais ces clubs contestataires ne risquent pas d’aller au bout de leur décision. Pour cause, la Ligue de football professionnel a maintenu les dates initiales des matchs de la journée, sauf le derby algérois, USMA – MCA, décalé à lundi prochain «pour des raisons sécuritaires». La LFP a annoncé, jeudi, qu’aucun changement n’aura lieu «après que les principales revendications des clubs ont été prises en considération par les pouvoirs publics, en association avec la Fédération algérienne de football (FAF) et la LFP».

Le porte-parole de la LFP, Farouk Belguidoum, a indiqué que son instance ne peut pas cautionner ce genre d’action, « qui, au contraire, ne fait que compliquer davantage la situation ».

« Nous sommes les représentants des clubs, et nous sommes attentifs à leurs doléances, mais cela devrait se faire d’une autre manière », a-t-il indiqué à l’APS.

Les responsables des clubs en question avaient été reçus, mercredi dernier, par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui leur a promis que leurs revendications seraient prises en charge, à en croire les propos du responsable du NA Hussein Dey, Mourad Lahlou. Même le Bureau fédéral de la FAF, réuni jeudi, est allé dans le même sens, en refusant de cautionner la démarche prise par ces clubs, refusant tout report des matchs du championnat. Ainsi, la tension ne cesse de monter entre les clubs, la FAF et la LFP.

Ceci, surtout que les premiers se voient dans l’œil du cyclone, notamment après les chiffres avancés par la direction de gestion et contrôle des finances (DGCF) des clubs professionnels, par le biais de Réda Abdouche, son président, qui parle d’un déficit qui avoisine les 1000 milliards de centimes.

En sus, la liste des 19 documents que les clubs doivent fournir avant le mois de juin prochain pour bénéficier de la Licence de club professionnel (LCP) a creusé davantage le fossé. Des documents que ces clubs, qui nagent à contre-courant en matière de gestion, ne sont pas capables de fournir dans leur ensemble, pour diverses raisons. Les responsables de clubs ont soulevé le problème des finances depuis des années, demandant à ce que les pouvoirs publics interviennent, mais en vain.

Leurs revendications sont restées lettre morte, malgré les assurances et promesses. Ce qui les a poussés à monter au créneau, cette fois-ci, c’est surtout la décision prise par les pouvoirs publics d’attribuer à l’USM Alger, en crise financière depuis peu par rapport à eux, le groupe de services portuaires, Serport. Les présidents de clubs affirment que «la répartition n’est pas équitable» et qu’il y a « du deux poids, deux mesures », ce qui, selon eux, «fait avancer la situation à reculons». Cependant, il est à se poser la question de savoir qui est le premier responsable du pourrissement de cette situation. La réponse est certainement à rechercher chez ces présidents eux-mêmes.