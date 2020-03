Le 48e Mondial Football de Montaigu (Ouest de la France), réservé aux moins de 16 ans (U16), auquel devait participer l’EN algérienne de la catégorie, a été annulé, en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus, ont annoncé lundi les organisateurs. « La situation que vit actuellement la France face à l’épidémie du coronavirus ne nous permet pas d’avoir la certitude de la venue de toutes les équipes invitées pour participer (...) Aussi, même si nous n’avons pas d’interdiction à la date d’aujourd’hui, de la part de la préfecture de Vendée ou des autorités locales, le Comité directeur du Mondial Football Montaigu s’est réuni le 8 mars et a pris la décision d’annuler le tournoi 2020 qui devait se dérouler du 7 au 13 avril », indique-t-on dans un communiqué. L’EN algérienne (U16) comptait sur ce tournoi pour peaufiner sa préparation en vue du tournoi de l’UNAF prévu au mois de juillet en Algérie, qualificatif à la CAN des U17. Lors de ce tournoi, la sélection nationale devait affronter dans le groupe A la France, l’Argentine, et le Mexique.