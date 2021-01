Le championnat d'Afrique 2021 en ligne des jeux d'échecs individuel a été reporté au 29 janvier en cours, a-t-on appris, jeudi, de la Fédération algérienne de la discipline (FADE). Prévue initialement du 25 au 29 du mois en cours, cette compétition a été reportée pour nombre insuffisant des participants, selon la même source. Cette manifestation se déroulera selon le système de neuf rondes à la cadence rapide de 25 minutes plus 10 secondes par coup. Elle se disputera en Open (toutes catégories messieurs), seniors (dames), juniors (filles Open) et vétérans (plus de 50 ans). Les organisateurs ont prévu des récompenses pécuniaires aux meilleurs échéphiles dans chaque catégorie, allant de 100 à 3 000 dollars américains.