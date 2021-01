Le coup d'envoi de la phase des poules de la Champions League africaine sera donné au mois de février prochain. Le Chabab de Belouizdad, représentant algérien dans cette prestigieuse compétition a été versé dans le groupe B, aux côtés du TP Mazembe (RD Congo), Al Hilal (Soudan) et le Mamelodie Sondowns (Afrique du Sud). La mission sera, s'accorde-t-on à dire, difficile pour les quatre antagonistes. Isaac Kasongo, l'entraîner adjoint du TP Mazembe, a reconnu cette difficulté avec des matchs qui s'annoncent «amplement disputés», à commencer par la réception du CRB à Lubumbashi. «Nous avons encore un mois, il y a une planification en place, il faut qu'on travaille plus pour espérer une qualification», a-t-il indiqué sur les ondes de Top Congo FM. «On va travailler d'abord sur le plan physique, puis sur la tactique et l'animation de jeu ainsi que la finition. On se crée énormément d'occasions, il faut savoir les mettre à profit, car maintenant c'est une autre compétition», indique l'entraîneur adjoint des Corbeaux. «En phase de poules, il faut gagner tous les matchs à la maison et faire un match nul à l'extérieur pour espérer la qualification donc il faut qu'on soit prêt sur tous les plans», conclut-il. Pour sa part, l'entraîneur du CRB, Franck Dumas, a reconnu, lui aussi, la difficulté de la mission des siens, en indiquant: «On était dans le chapeau 4, donc on n'avait pas trop de choix. On savait qu'on allait hériter d'un groupe difficile. Rien n'est facile puisqu'on va affronter des clubs qui ont de l'expérience en coupes africaines. On va vendre chèrement notre peau.» Seulement, le coach reste optimiste quant aux capacités des siens de renverser la vapeur et créer la sensation dans cette phase. «On y va avec nos qualités, nos défauts et nos envies aussi. On va essayer d'avancer tout doucement comme on l'a fait lors des tours précédents. On va gérer match par match», a-t-il ajouté dans une déclaration accordée à la page officielle de son club sur Facebook.