Annoncé il y a peu, du côté de West Ham, l'Algérien Saïd Benrahma ne devrait finalement pas rejoindre la formation londonienne. En effet, alors que tout semblait acquis entre les Hammers et Brentford, l'accord entre les deux clubs serait tombé à l'eau, comme l'indique The Mirror. La raison est simple, la direction du club aurait décidé de finalement concentrer tous leurs efforts sur Josh King, le Norvégien de Bournemouth. Celui qui intéresse aussi Crystal Palace souhaite quitter Brentford avant vendredi, la date limite des transferts domestiques en Angleterre et l'a clairement indiqué à sa direction.