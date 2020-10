L'AS Saint-Etienne devra attendre pour réaliser des économies. Les Verts tenaient un accord ces derniers jours avec le Qatar Sports Club pour un transfert sec de Ryad Boudebouz, acheté 3,5 millions d'euros à l'été 2019 au Bétis Séville et qui n'entre plus aujourd'hui dans les plans de Claude Puel. Sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2022, Ryad Boudebouz n'a pas trouvé d'accord avec le club qatarien, selon les informations de l'Equipe. Le meneur de jeu s'était envolé pour Doha, mardi après-midi, capitale du Qatar, avant de rentrer dans le Forez ce jeudi soir, sans avoir réussi à s'entendre sur les conditions salariales avec le Qatar SC. Le joueur de 30 ans aurait souhaité percevoir en net ce qu'il touche en brut en France. Mais un désaccord serait survenu sur le montant de ce salaire brut et Ryad Boudebouz aurait ensuite à nouveau repoussé les dernières surenchères du Qatar SC. Saint-Etienne espérait réaliser une économie d'environ 4 millions de salaires (5,7 millions avec les charges patronales), ce qui ne sera donc pas le cas. Derrière Adil Aouchiche, notamment dans la hiérarchie de Claude Puel, l'ancien de Bastia aurait eu l'occasion en signant au Qatar de se rapprocher de Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, qui réside à Doha.