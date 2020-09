Le transfert du défenseur international algérien de la SPAL, Mohamed Farès, à la Lazio Rome (Série A italienne), sera finalisé au plus tard, aujourd'hui, ont rapporté, samedi dernier, les médias locaux. Ayant passé, mercredi dernier, la traditionnelle visite médicale d'usage, Farès (24 ans) n'a toujours pas signé son contrat, ce qui a alimenté les spéculations à propos d'un revirement de situation. Le site Lalaziosiamonoi, proche du club romain, a indiqué que «le retard est dû au temps nécessaire pour résoudre certains problèmes dans la rédaction des contrats et à la nécessité pour la Lazio de procéder à la vente de Jhony», soulignant que l'arrivée de Farès chez les Biancocelesti «pas en danger». «Farès frémit, veut se mettre à la disposition d'Inzaghi (entraîneur de la Lazio Rome, Ndlr), pour commencer l'entraînement. Les négociations ont été longues, épuisantes. Refusant les rumeurs de problèmes physiques, les tests ont donné des résultats réconfortants», a indiqué Lalaziosiamonoi. L'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux (France), voulu par l'entraîneur Simone Inzaghi et le directeur sportif Igli Tare, vient renforcer un flanc gauche orphelin du capitaine Senad Lulic, victime d'une grave blessure à la cheville qui l'éloigne des terrains depuis plus de 6 mois. Il devrait signer un contrat de cinq saisons pour un salaire annuel de 1,5 million d'euros, selon des médias italiens. À Rome, il va former avec l'Italien Manuel Lazzari la paire de latéraux qui avait fait le bonheur de la SPAL durant la saison 2018-2019. Farès s'apprête à devenir le deuxième joueur algérien à porter les couleurs de la Lazio, après le meneur de jeu Mourad Meghni qui avait évolué chez la Lazio entre 2007 et 2011. La Lazio Rome s'est qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des champions, alors que la Spal a été reléguée en Série B, au terme de la saison 2019-2020.