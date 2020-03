Le CRB (1er, 39 pts), qui reste sur une victoire convaincante à domicile face à la JS Kabylie (3-1), affrontera l'ASO Chlef (12e, 24 pts), en panne de résultats après trois défaites de suite toutes compétitions confondues, dont une élimination en 8e de finale de la coupe d'Algérie mardi dernier. Le MC Alger (2e, 34 pts), stoppé net dans son élan par le MC Oran (1-1), se rendra du côté des Hauts-Plateaux pour défier le CABB Arréridj (13e, 22 pts), battu lors des trois dernières journées de la compétition, précipitant le limogeage de l'entraîneur suisso-tunisien Moez Bouakaz, remplacé par Bilal Dziri. L'ES Sétif (3e, 33 pts), sur une courbe ascendante et l'une des équipes les plus en forme du moment (8 matchs d'affilée sans défaite, NDLR), est appelée à confirmer ses nouvelles ambitions pour le titre, dans la capitale des «Zibans» face à l'US Biskra (14e, 21 pts). L'Entente devra se méfier d'une équipe de Biskra qui commence à retrouver son équilibre, en alignant deux victoires de rang, dont une à l'extérieur face à l'USM Bel-Abbès (1-0). Toujours dans la première partie du tableau, la JS Kabylie (4e, 32 pts), délogée de la troisième marche du podium lors de la précédente journée, partira largement favorite dans son antre du 1er-Novembre de Tizi Ouzou face à l'USMBA (8e, 26 pts). Un succès des Canaris leur permettra de reprendre confiance, alors que l'entraîneur tunisien Yamen Zelfani sera encore une fois privé du banc, pour n'avoir pas encore bénéficié de licence. Tenu en échec à domicile par le NC Magra (1-1), le CS Constantine sera en appel à Alger pour défier la lanterne rouge le NA Husseïn-Dey (16 pts), dans un match ouvert et indécis. Dos au mur et confronté à une crise de résultats sans précédent, le Nasria devra impérativement renouer avec la victoire pour se relancer dans la course au maintien et éviter de compromettre ses chances. Le MC Oran et la JS Saoura, logés ensemble à 6e place avec 29 points, s'affronteront avec l'objectif commun de s'approcher un peu plus du podium et confirmer leurs derniers résultats positifs. Avec un maigre bilan d'un seul point pris en cinq matchs, depuis le début de la phase retour, l'USM Alger (10e, 25 pts), dirigée désormais par le nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud, défiera le Paradou AC (10e, 25 pts), dans un derby algérois qui s'annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. Enfin, le NC Magra, premier relégable (15e, 19 pts), accueillera son voisin l'AS Aïn M'lila (8e, 26 pts), dans l'espoir de remporter le gain du match et quitter éventuellement la zone rouge.