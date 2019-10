Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, et les membres du Bureau fédéral qui l’accompagnent, ont reçu, dimanche, un accueil chaleureux à leur arrivée à Ouargla de la part de Ali Baâmeur, président de la LRF de Ouargla et les représentants de cette structure et de la DJS. Appelée à tenir sa réunion mensuelle statutaire hier, la délégation de la FAF a été conviée à des visites de terrain pour s’enquérir de la situation de la balle ronde dans cette région sud du pays. Lors de cette halte, le président a pris quelques clichés avec les joueurs et le staff de l’équipe du Wifak Riadhi Hoggar Tamanrasset auxquels il a présenté le trophée de la coupe d’Afrique des nations, gagné en juillet dernier en Egypte. Hier, et à l’issue du BF, Zetchi a animé un point de presse avant de rencontrer le wali de Ouargla où il a eu des entretiens autour de plusieurs sujets, dont le développement du football dans le Grand Sud algérien.