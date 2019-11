La sélection égyptienne s’est adjugée la CAN des moins de 23 ans, en venant à bout de la Côte d’Ivoire (2-1), au terme de la finale de la compétition continentale disputée vendredi soir au stade international du Caire. Les Pharaons ont ouvert la marque à la 36e minute du jeu grâce à Karim El Eraky avant que Aboubakar Doumbia n’égalise à une minute de la fin de la rencontre renvoyant les deux sélections en prolongations. Les Egyptiens ont mis une pression énorme sur la défense adverse et fini par s’imposer sur une réalisation de Ramadane Sobhi à la 114ème minute offrant aux siens la victoire et le premier sacre de leur histoire. Au terme de cette compétition, l’Egypte, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, tombeur plus tôt dans la journée du Ghana (2-2, 3-2 aux TAB), ont validé leur ticket pour les jeux olympiques de Tokyo. L’Afrique dispose de trois places pour le tournoi olympique masculin de football (22 juillet et 8 août), qui regroupe 16 équipes à Tokyo, Saitama et Yokohama.