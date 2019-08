Le milieu de terrain et international turc Emre Mor a été prêté par le Celta Vigo pour une saison à Galatasaray, a annoncé le club espagnol. «Emre Mor jouera en prêt à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison 2019/20, après l’accord conclu entre les deux clubs et le joueur», a déclaré la formation de Vigo. Galatasaray a réservé une option d’achat sur le joueur de 22 ans, arrivé au Celta en août 2017, après une saison à Dortmund.

En deux saisons au Celta, Emre Mor n’a joué que 39 matchs et inscrit un unique but. Ces deux saisons espagnoles ont été marquées par divers actes d’indiscipline, qui l’ont conduit à être rayé de l’équipe par trois entraîneurs: Juan Carlos Unzué, Mohamed et Miguel Cardoso.