La réputation de José Mourinho en prend un coup. Partout où il est passé, le Portugais a souvent connu le succès lors de ses deuxièmes saisons. Mais à Tottenham, ce n'est pas vraiment le cas. Sixième l'an passé, le club londonien pointe aujourd'hui au neuvième rang du classement de Premier League, à six points du Big Four. Seule consolation, les Spurs comptent un match en moins et peuvent donc revenir à trois longueurs de la quatrième place synonyme, de Ligue des Champions. Cependant, l'été de forme actuel des partenaires d'Harry Kane (4 défaites, 1 victoire sur leurs 5 dernières rencontres de championnat) inquiète. Tout comme le jeu proposé par Mourinho. Grand artisan de sa venue au Tottenham Stadium, le président Daniel Levy espère toujours que le pari Mourinho sera payant. Mais à en croire le Daily Mail, le Lusitanien sent que la situation peut changer à tout moment si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Dernièrement, l'ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, avait d'ailleurs chargé l'entraîneur londonien. «Pour moi, vous ramenez José pour conserver ce que Poch (Pochettino) faisait en termes de jeu en Ligue des Champions, mais pour faire la différence en demi-finale ou en finale. Mais Ils sont loin de cette équipe façonnée par Pochettino. Je m'inquiète de la situation de Tottenham en ce qui concerne un retour parmi les quatre meilleurs clubs du championnat. Je pense qu'ils en sont très loin.» De quoi laisser la porte ouverte aux premières rumeurs de départ. Le tabloïd anglais affirme, en effet, que si les Spurs concluent une saison sans décrocher de billet pour l'Europe, Mourinho sera difficile à conserver. Le média ajoute même qu'au sein du club, certains seraient séduits par les profils de Julian Nagelsmann (RB Leipzig) et de Brendan Rodgers (Leicester).