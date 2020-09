Après Oran, Sidi Bel Abbès. Le vent de la contestation souffle sur le club de la capitale de la Mekerra, l'USMBA, ses supporters, catégoriques, n'affichent aucune indulgence vis-à-vis de l'actuelle équipe dirigeante, tout en mettant tous ses membres dans le même panier. Ces derniers sont d'autant plus tancés vu leur gestion, qu'ils sont «invités» à quitter le «radeau». En se joignant aux supporters-contestataires de plusieurs autres clubs, les fans de l'USMBA revendiquent l'avènement d'une entreprise nationale devant prendre en main la gestion des affaires du club. Ce dernier est noyé dans la multitude des problèmes l'asphyxiant à commencer par son endettement. Les supporters sont d'autant plus déterminés à faire valoir leurs revendications, qu'ils se sont lancé le mot d'ordre en se donnant rendez-vous pour une action de rue en vue d'exercer leur pression et dans laquelle ils comptent observer la politique de «la table rase» en déposant l'ancienne équipe dirigeante pour mettre en place une nouvelle direction. Et ce n'est pas tout! Ils s'opposent par ailleurs, au choix porté sur l'entraîneur Sid Ahmed Slimani, ce dernier, ayant à peine pris ses fonctions qu'il s'est affairé à constituer l'ossature de l'équipe. De prime abord, Slimani, appuyé par l'équipe directrice, a pris attache avec plusieurs joueurs avec lesquels les deux parties se sont attablées pour trouver un consensus commun axé essentiellement sur «la nécessité de continuer quant à porter les couleurs de l'USMBA», tel qu'il a été accompli avec les joueurs Belebna et Hamza. En agissant de telle sorte, l'actuelle direction appréhende le départ massif de plusieurs joueurs et la réduction systématique des effectifs de l'équipe. D'autant plus que sept autres joueurs ont tranché sur leur situation en s'en remettant à la CRL. Ainsi donc, rien n'augure de bien dans la maison d'El Khadra, hantée par le spectre d'un autre départ massif de ses joueurs, tout comme ce fut le cas de l'avant-dernière saison, 2018-2019. Pour cause, l'USMBA s'est retrouvée dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers ses protégés. Plusieurs éléments, qui espéraient être régularisés après plusieurs mois d'attente, sont restés dans l'expectative ne voyant aucune solution venir à bout de cette lancinante question à tel point que le seul le recours à la Chambre nationale de résolution des litiges leur semblait salutaire. Le même scénario risque de se produire cette saison, et même celle d'avant, et ce, pour les mêmes raisons, vu que l'USMBA se débat dans d'interminables problèmes financiers, qui se sont amplifiés au cours des trois dernières années. Cette situation est conjuguée à une instabilité chronique au niveau de la barre technique qui a connu le défilé de pas moins de trois entraîneurs, en attendant les évolutions de la situation. En dépit de ces contraintes, très souvent désobligeantes, le club a réussi à s'offrir une deuxième coupe d'Algérie lors de l'exercice 2017-2018 et éviter la relégation de justesse la saison passée.