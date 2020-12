Le village olympique d'Oran sera encore très beau le jour «J» en hébergeant ces sportifs venant de toutes parts de la Méditerranée. Ce dernier abrite, désormais, un important espace comprenant pas moins de 2 000 arbres qui viennent d'être boisés. Ces arbustes ont été offerts par la Conservation des forêts de la wilaya. L'opération, lancée en début de cette semaine, rentre dans le cadre des préparatifs de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus pour l'année prochaine, 2022. Cette vaste campagne a été menée, outre les membres du comité des préparations, en collaboration avec plusieurs organismes de la wilaya.

Le directeur général du Comité d'organisation des Jeux méditerranéens 2022, Salim Ilès, a indiqué que «cette opération de plantation d'arbres, qui est à sa première phase, a été lancée par le comité d'organisation des JM (CIJM) en coordination avec les bureaux d'études chargés des projets, en complément du programme déjà tracé dans le cadre du marché du Village olympique, qui cible toutes les infrastructures sportives devant accueillir les JM, notamment le Village olympique», ajoutant que «plusieurs organismes collaborent à cette opération».

Il s'agit selon Salim Iles de la Protection civile, la direction de la jeunesse et des sports (DJS), les services de la wilaya d'Oran, la direction des équipements publics (DPE), les bureaux d'études, ainsi qu'un nombre important de bénévoles», indiquant que «l'opération de plantation d'arbres se poursuivra dans les semaines à venir, à raison d'une opération chaque samedi». Pour Salim Iles, cette opération «ciblera également les autres infrastructures sportives, notamment le stade olympique et les structures complémentaires». Oran est, pour ainsi dire, passée au vert après que d'importants feux de forêts ont ravagé récemment d'importants pans boisés et autres massifs forestiers, aussi bien à l'est qu'à l'extrême ouest de la wilaya, très précisément dans le très beau site vierge de Madagh. La réponse a été immédiate, plusieurs centaines de bénévoles se sont rassemblés et mis à la besogne en procédant aux reboisements des espaces carbonisés.

L'association d'ornithologie et de protection de l'environnement Chafiaallah d'Oran prépare activement un programme de reboisement d'espaces vierges au niveau de sept forêts de la wilaya par la mise en terre de plants d'arbres à valeur économique, a-t-on appris samedi de son président. Ce projet, qui sera mené conjointement avec la Conservation des forêts, prévoit le reboisement de 200 hectares répartis sur des espaces vierges dans sept sites forestiers, notamment ceux de Sefra, de M'sila, de Sidi Hammadi et de Djebel k'ha», a indiqué Mâamar Chafiiallah, en marge d'une campagne de nettoiement organisée près de la forêt de Madagh sur les hauteurs d'Aïn El Kerma (Boutlélis), qui avait enregistré un incendie. Il est prévu, au niveau de ces espaces boisés, la mise en terre de plants de caroubier et de chêne-liège, a précisé la même source, soulignant que l'objectif de cette initiative, qui sera lancée en janvier prochain, est de régénérer le couvert végétal avec des espèces d'arbres qui présentent un intérêt économique, contrairement aux autres forêts de pins d'Alep et d'Eucalyptus. En matière de protection des forêts contre les incendies, l'association propose un arrêté de wilaya interdisant les barbecues au sein des espaces forestiers de la wilaya.

L'association oeuvre à la création d'une fédération des chasseurs de la wilaya d'Oran, de concert avec les amateurs des randonnées en montagne, dans le cadre d'une opération de protection du couvert végétal, avec pour objectif de signaler tout dépassement portant atteinte aux forêts et massifs boisés et de sensibiliser les riverains à la lutte contre l'élevage anarchique et le dépôt de déchets, a fait savoir Mâamar Chafiaallah.

Organisée par l'association d'ornithologie et de protection de l'environnement avec la participation de la fédération des chasseurs de la wilaya d'Oran, la Conservation des forêts et des associations à caractère culturel, sanitaire, social et environnemental, la campagne de nettoiement a été marquée par le ramassage des déchets et ordures jetés pêle-mêle dans la forêt de Madagh dans la commune d'Aïn El Karma, à

l'extrême ouest de la wilaya.