Et si Eden Hazard était en fait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire? Selon le quotidien belge La Dernière Heure, le montant du transfert de l'ailier au Real Madrid s'élève à 160 millions d'euros. C'est bien plus que les 100 millions d'euros ou 115 millions d'euros évoqués lors de sa signature en 2019. Le journal dévoile ce montant dans un article révélant une tentative d'escroquerie estimée à 600 000 euros de la part d'une société coréenne, lors du transfert de l'international belge. La publication livre des détails précis, comme les échéances de paiement: 40 millions d'euros en 2019, 56 millions d'euros en 2020 et

64 millions d'euros en 2021. Un transfert à 160 millions d'euros placerait Hazard derrière Neymar (222 millions d'euros) et devant Kylian Mbappé (145 millions d'euros hors bonus) et Philippe Coutinho (145 millions d'euros).