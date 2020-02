Au total, 10 pensionnaires de la Ligue 1 se retrouvent déjà sur le tapis pour l’édition, 2019-2020. C’est le WA Boufarik, leader de la division amateur (Groupe Centre) qui a réalisé un retentissant exploit aux dépens du MC Oran (2-0). Le représentant de la Mitidja, tombeur au tour précédent du MC Alger, est en passe de réaliser une saison exceptionnelle avec sa probable accession en Ligue 2. La surprise des 8es est venue de Biskra, avec la sortie du tenant du trophée, le CR Belouizdad éliminé par l’USB. L’attaquant Djaâbout n’a pas raté l’occasion de transformer en but, le penalty sifflé par l’arbitre à la 38’. Le CABB Arreridj a également réalisé une belle performance en allant battre l’AS Ain Mlila (3-1), réputée intraitable sur son terrain. L’USM Bel-Abbès, détenteur de l’édition 2018, a sué sang et eau pour venir à bout de l’USM Annaba (1-0). Enfin, l’A Boussaâda a tiré profit de l’avantage du terrain pour battre petitement (1-0) le RC Arbaâ. L’autre héros de la coupe, n’est autre que l’ASM Oran qui a sorti un véritable spécialiste de la coupe, en l’occurrence l’USM Alger en match retard des 16es de finale. Les Asémistes seront les dignes représentants de la ville d’Oran après l’élimination du MCO, en affrontant aux 8es, leurs voisins de l’ASO Chlef à Oran même. Le Paradou n’a éprouvé aucune peine pour venir à bout du MC El-bayadh (5-0) en match retard des 16es de finale. La formation de la division inter-régions (Sud-Est) n’a résisté qu’une mi-temps (1-0) avant de s’effondrer en deuxième période, en payant cash la fatigue engendrée par un déplacement à Alger en taxi. Les Camarades du buteur Bouzouk, rencontreront en 8es un autre représentant de la Ligue inter-Régions, à savoir l’ES Guelma (groupe Est).

Résultats 8es de finale

WA Boufarik 2 - MC Oran 0

A Boussaâda 1 - RC Arbaâ 0

AS Aïn M’lila 1 – CABB Arréridj 3

US Biskra 1 - CR Belouizdad 0

USM Bel Abbès 1 - USM Annaba 0

ES Sétif 2 - CS Constantine 1

à programmer

ES Guelma - Paradou AC

ASM Oran - ASO Chlef

16es de finale

(matchs retards)

ASM Oran 1 - USM Alger 0

Paradou AC 5 - MCB El Bayadh 0